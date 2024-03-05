Рубль подорожал к доллару и евро на ожиданиях улучшения показателей бюджета РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань подешевели на "Московской бирже" на торгах вторника; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне ожиданий улучшения показателей бюджета РФ.

К 19:00 доллар дешевел на 73 копейки, до 90,52 рубля. Евро к этому времени дешевел на 53 копейки, до 98,65 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 64 копейки, до 94,18 рубля. Юань подешевел на 9,95 копейки - до 12,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос в основных валютных парах по итогам торгов во вторник на надеждах улучшения показателей федерального бюджета после того, как Минфин сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд рублей.

В этой связи ведомство с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 93,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,7 млрд рублей.

Это на 1 млрд рублей в день больше, чем в период с 7 февраля по 6 марта (сумма за истекающий месяц - 73,2 млрд рублей). Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 марта по 4 апреля 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 7,1 млрд рублей в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд рублей).

"Рубль поначалу умеренно дешевел, но вскоре стал возвращать утраченные позиции. В середине торгов восходящая динамика российской валюты усилилась, ее курс обновил максимум текущего месяца и находится в неплохом плюсе. Доллар опустился к 90,7 рубля, евро уходил немного ниже 98,5 рубля. Затем произошел резкий отскок котировок ключевых валют по отношению к рублю, но к текущему моменту они вновь просели, вернувшись к достигнутым минимумам. Покупки иностранной валюты Минфином в рамках исполнения бюджетного правила заметно увеличатся в новом месячном периоде, который стартует 7 марта. Это вряд ли окажет влияние на курс рубля, поскольку в первой половине 2024 года данная сумма корректируется на 11,8 млрд рублей ежедневных продаж инвалюты ЦБ, связанных с использованием ФНБ. То есть валюта по-прежнему будет реализовываться, но объем таких сделок немного сократится. К тому же рост спроса на инвалюту со стороны Минфина отражает увеличение нефтегазовых доходов бюджета, что является позитивом для рубля на более долгосрочном горизонте", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Во вторник рост рубля ограничивался снижением нефтяных цен, а также укреплением американского доллара, который растет по отношению к корзине ключевых мировых валют. В свою очередь, значительных факторов для снижения рубля нет. Стратегическую поддержку ему оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, а также реализация валютной выручки в рамках указа президента. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-93 рубля/$1", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Кроме того, участники рынков ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка, выступлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США и данных по американскому рынку труда, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Заседание ЕЦБ пройдет 7 марта, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Тем временем Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Заявления Пауэлла и последние данные по безработице и росту числа рабочих мест в Соединенных Штатах могут дать инвесторам дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению вечером во вторник после снижения в ходе дневных торгов. К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,3%, до $83,05 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,85%, до $79,4 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,5%.

Как сообщалось, ряд стран ОПЕК+ договорился о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн баррелей в сутки, будут действовать до конца июня.

Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.

Власти Китая установили на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году таргет был на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 , ЦБ опустил официальный курс доллара на 6 марта на 19,3 копейки, до 91,1604 рубля, и уменьшил курс евро на 16,95 копейки, до 98,9366 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник снизился на 26,5 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,1197 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 30,81 копейки, до 91,0684 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 329,917 млн, из которых $357,352 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $972,565 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,85 копейки, до 98,9526 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 23,99 копейки, до 98,8772 рубля. Объем торгов евро составил 475,108 млн евро, из которых 114,341 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 360,767 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 5 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 2 820 млрд рублей (при лимите 2 820 млрд рублей и спросе 3 126,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 февраля, банки разместили 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,46% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 марта выросла на 2 базисных пункта - до 15,46% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась во вторник на 1 базисный пункт - до 15,86% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,82% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта и составила 15,01% годовых.