Фондовые индексы Европы завершили торги без единой динамики

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы во вторник не показали единой динамики.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,23% и составил 496,27 пункта.

Германский индикатор DAX потерял 0,11%, французский CAC 40 - 0,3%. Вместе с тем британский FTSE 100 прибавил 0,05%, итальянский FTSE MIB - 0,71%, испанский IBEX 35 - 0,43%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в феврале 49,2 пункта по сравнению с 47,9 пункта в предыдущий месяц. По предварительным данным, индикатор, рассчитываемый HCOB и S&P Global, составлял 48,9 пункта. Несмотря на пересмотр в лучшую сторону, он по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце опустился до 46,3 пункта против 47 пунктов в январе. Между тем во Франции он поднялся до 48,1 пункта с 44,6 пункта, в Италии - до 51,1 пункта с 50,7 пункта.

Цены производителей в еврозоне в позапрошлом месяце снизились на 8,6% год к году после спада на пересмотренные 10,7% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 8,1%, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства во Франции в январе снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статагентство Insee. Падение стало рекордным с марта прошлого года. Эксперты прогнозировали спад на 0,1%. В декабре прошлого года, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Экономика Италии в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,2% относительно предыдущего квартала, говорится в окончательных данных статистического агентства Istat. Окончательная оценка совпала с предварительными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков. В третьем квартале прошлого года итальянская экономика также выросла на 0,2%. В годовом выражении ВВП Италии увеличился в октябре-декабре на 0,6%. Предварительные данные указывали на подъем на 0,5%.

Инвесторы также ждут заседания Европейского центрального банка, которое завершится в четверг, и нового бюджета Великобритании, который будет представлен в среду.

Цена акций Bayer снизилась на 7,5%. Германский химический и фармацевтический концерн в 2023 году сократил выручку на 6,1% и зафиксировал чистый убыток в 2,94 млрд евро против прибыли в 4,15 млрд евро годом ранее.

Вслед за снижением стоимости Brent подешевели бумаги крупных нефтепроизводителей региона: Shell - на 0,2%, TotalEnergies - на 0,5%.

Стоимость акций представителей автомобильной отрасли также ушла вниз: Porsche - на 0,3%, Bayerische Motoren Werke AG - на 0,4%, Volkswagen - на 2,5%.

Капитализация датской Novo Nordisk снизилась на 2,5%, несмотря на заявления фармкомпании о том, что применение ее препарата от диабета Ozempic также снижает риск почечных заболеваний.

Рыночная стоимость шведского производителя легковых автомобилей Volvo Car сократилась на 7,6%. В феврале продажи компании уменьшились на 2% в годовом выражении, до 50,315 тыс. машин, из-за празднования Нового года по лунному календарю в Китае.

В то же время бумаги Thales подскочили в цене на 9%. Французский разработчик технологических решений для аэрокосмической отрасли и оборонного сектора заявил, что ожидает существенного повышения выручки в 2024 году благодаря росту военных заказов. В 2023 году органический рост продаж компании составил 7,9%, в этом году прогнозируется подъем на 5-7%.

Германский производитель грузовиков и автобусов Traton SE, являющийся подразделением Volkswagen AG, получил по итогам 2023 года рекордную выручку в размере 46,872 млрд евро, что оказалось лучше прогноза аналитиков. Также компания повысила дивиденды более чем вдвое. Котировки акций Traton выросли на 7,8%.