Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов после попыток роста

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного растут на Московской бирже утром в среду, рубль слабеет в рамках коррекции после роста в ходе предыдущей сессии.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,75 руб./$1 (+23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 41,04 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,15 коп. - до 12,56 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного скорректировался к доллару и юаню в первые минуты торгов после укрепления накануне, однако вскоре занял нейтральные позиции с учетом умеренного позитива на сырьевом рынке и неоднозначной ситуации на фондовых площадках.

С четвертой минуте торгов наметилась четкая стабильность, курс доллара США к этому времени составил 90,56 руб./$1 (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайский юань к этому времени слегка опустился на Московской бирже - на 0,8 коп., до 12,55 рубля.

Нацвалюта в ходе предыдущей сессии немного поднялась на позитивной ноте от Минфина, который сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам февраля составило минус 31,5 млрд руб.

Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 93,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,7 млрд рублей.

Это на 1 млрд руб. в день больше, чем в период с 7 февраля по 6 марта (сумма за истекающий месяц - 73,2 млрд рублей). Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.).

С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 марта по 4 апреля 2024 г ЦБ будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

Нефтяные котировки на старте торгов вышли в плюс после негативной динамики накануне. Ряд стран ОПЕК+ в воскресенье договорился о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.

ОПЕК+ пока удается добиваться ценовой стабильности на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В свое время ОПЕК создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, (которая включает - ИФ) Россию и другие страны, которые в ОПЕК не входят. Это позволяет регулировать цены на рынке", - сказал он во вторник на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

"Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. Нам это пока удается", - добавил он.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,15 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,26 за баррель, что на 0,14% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду нет единого настроя: китайский CSI 300 почти стабилен (+0,08%), японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, гонконгский Hang Seng увеличился на 2,16%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,39%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 1,02%.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости. Главный глобальный стратег LPL Financial Квинси Кросби, чьи слова приводит MarketWatch, назвала такую динамику здоровой консолидацией. По ее словам, инвесторам "нужно переварить" рост, наблюдавшийся в предыдущие несколько недель.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

По данным министерства торговли США, заказы промышленных предприятий в стране в январе уменьшились на максимальные с апреля 2020 года 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co., акции которого подорожали на 0,3% во вторник.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.