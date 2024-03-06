Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду корректируется вниз по большинству blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала; индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%. Выросли акции "Мосбиржи" после рекомендаций менеджмента по выплатам дивидендов за 2023 год.

К 10:01 индекс Мосбиржи составил 3291,88 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1145,51 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 90,52 рубля (без изменений).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,3%), "Магнита" (-1%), Polymetal (-0,9%), "ММК" (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Северстали" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+3,3%, до 206,2 рубля), "Газпром нефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Акции "Мосбиржи" обновили максимум с конца января на рекомендациях по годовым дивидендам: ее наблюдательный совет рекомендовал выплатить за 2023 год 17,35 рубля на акцию (доходность 8,4% годовых). Всего на выплаты может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2023 год (минимальный уровень составляет 50%). Биржа один из основных бенефициаров высоких процентных ставок, и при сохранении жесткой ДКП в течение более длительного периода котировки акций могут продолжить рост вплоть до 220 руб. за штуку, полагают эксперты "Цифра Брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит торговаться вблизи отметки 3300 пунктов и отдает предпочтение акциям "Газпром нефти", "Транснефти", ПАО "Полюс", сталелитейщикам, распискам HeadHunter и Cian. HeadHunter в среду представит финансовую отчетность по МСФО за 2023 год, напомнил аналитик.

Как отмечают эксперты "Цифра брокер", в марте российский бюджет, вероятно, снова получит неплохие нефтегазовые доходы из-за восстановления поставок в Индию, благодаря чему давление на рубль вряд ли увеличится в ближайший месяц (Индия продолжает получать от России 1-1,4 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует уровням 2023 года).

Котировки золота, похоже, собираются переписать исторические максимумы. По данным World Gold Council, мировые центральные банки в январе нарастили резервы на 39 тонн дополнительно к покупке 16,9 тонн в декабре. Январь стал восьмым месяцем подряд, когда страны наращивали свои резервы драгметалла. На этом фоне можно ожидать сохранения позитивной динамики по золоту в ближайшие дни, считают эксперты. Несмотря на общий рост, Россия в январе сократила запасы на три тонны.

Директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков полагает, что предстоящие выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом США могут привнести новые факторы в динамику рынков, поскольку инвесторы ждут комментариев по инфляции и процентным ставкам перед предстоящими выборами. Тем временем МВФ предупреждает о росте просроченных кредитов в США, что подчеркивает опасения по поводу стабильности банковского сектора.

Нефть

Цены на нефть немного подросли утром в среду, так как признаки ограниченности поставок на фоне сокращения добычи крупными производителями перевесили опасения по поводу роста спроса в Китае и США, двух крупнейших в мире потребителях сырой нефти. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $82,27 за баррель (+0,3% и -0,9% накануне), апрельская цена WTI - $78,43 за баррель (+0,4% и -0,8% во вторник).

Российский рынок акций сумел выйти выше 3300 пунктов по индексу МосБиржи, но основные тяжеловесы - "ЛУКОЙЛ" и Сбербанк - не показали значительного роста и завершили вторник с небольшими убытками. Ожидается, что рынок может продолжить рост после краткосрочной консолидации на достигнутых уровнях, считает Кабаков.

Фондовые индексы США и Азии

В США во вторник индексы акций снизились на 1-1,7%, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

Между тем февральское значение аналогичного индикатора, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением до 52,3 пункта с предварительных 51,3 пункта. В январе индекс составлял 52,5 пункта.

По данным министерства торговли США, заказы промышленных предприятий в стране в январе уменьшились на максимальные с апреля 2020 года 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали спада на 3,1%.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,2%).

Потребительские цены в Южной Корее в феврале выросли на 3,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,9% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics. Цены повысились на максимальные с сентября прошлого года 0,5% по сравнению с январем, когда они увеличились на 0,4% месяц к месяцу.

Экономика Австралии в IV квартале 2023 года выросла на минимальные за пять кварталов 0,2% по сравнению с июлем-сентябрем, говорится в опубликованном в среду отчете Австралийского бюро статистики. Оценка роста ВВП в третьем квартале пересмотрена с повышением до 0,3% с 0,2%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3% и в октябре-декабре.

Рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.