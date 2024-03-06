Бельгийская DEME приняла решение о ликвидации "Мордраги"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Единственный участник ООО "Мордрага" (Санкт-Петербург) 4 марта принял решение о ликвидации компании, сообщается в материалах на "Федресурсе".

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации, уточняется в сообщении.

ООО "Мордрага" было создано в 2005 году. Согласно отчетности ООО за 2022 год, полный контроль над ним осуществляет группа компаний DEME (Бельгия, один из мировых лидеров в дноуглубительной отрасли, гидротехническом строительстве, намыве искусственных территорий и выполнении комплексных проектов).

В 2022 году ряд крупнейших международных дноуглубительных компаний заявили об отказе от работ по заключенным контрактам в России. Тогда сообщалось, что "Мордрага", являвшаяся ключевым подрядчиком реконструкции и дноуглубления морского канала в порту Сабетта, заявила об уходе с российского рынка ввиду санкционного давления.

Выручка ООО "Мордрага" в 2022 году упала до 313 млн рублей с 8,7 млрд рублей в 2021 году. Компания также в 2022 году отразила 220,5 млн убытка против 456,8 млн рублей прибыли годом ранее.