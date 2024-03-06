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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля

Евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно дешевеют на Московской бирже в среду днем перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта. Евро опустился ниже 98 руб. впервые с 15 февраля, доллар торгуется по направлению к 90 руб.

Курс евро в 11:39 по Москве составил 97,995 руб./EUR1, опустившись на 65,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 90,1675 руб./$1, отступив на 35,35 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 48,86 копейки – до 93,69 рубля.

"Учитывая отсутствие значимых внешних сигналов, в пользу рубля, видимо, начинает играть фактор приближающихся президентских выборов, традиционно поддерживающий рубль. По нашему мнению, валюты останутся под давлением и в среду. Полагаем, что спекулятивный спрос на валюту останется низким, что в условиях устойчивости предложения со стороны ЦБ РФ и экспортеров формирует пространство для дальнейшего укрепления рубля", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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