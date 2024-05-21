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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Глава "КАМАЗа" отметил, что импортозамещение ПО упирается в низкую готовность российских решений

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ускоренное замещение зарубежных информационных систем на "КАМАЗе" российскими аналогами упирается в недостаточно высокую степень готовности отечественных программных продуктов, заявил гендиректор автоконцерна Сергей Когогин на пленарной сессии выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024)

Когогин в ходе своего доклада на сессии отметил, что проникновение отечественных IT-решений в российском автопроме не превышает 40%. "Только 38% применяемых решений на сегодня являются российскими. Почему? По-прежнему главная причина – низкая готовность решений к тому, чтобы мы безболезненно могли замещать зарубежные аналоги. Но мы работаем в очень конкурентной отрасли и не можем уступать восточным партнерам по скорости и качеству этих решений. Поэтому любой переход в систему, ухудшающую пользовательский опыт, невозможен", - сказал глава "КАМАЗа".

В качестве примера импортозамещения ПО в проектах с участием "КАМАЗа" Когогин привел внедрение ERP-системы на заводе "Москвич", бывшей площадке французского концерна Renault. "Новое производство, которое мы запускаем, также использует только отечественные решения. Для примера: "Москвич" запущен на ландшафте ERP от компании "1С". Общий бюджет проекта – 200 млн рублей. Ну, французы отключили их полностью, поэтому выбора не было..." - сказал Когогин.

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Присутствовавший на пленарной сессии председатель правительства РФ Михаил Мишустин после доклада Когогина обратился к главе "КАМАЗа" и отметил: "Что касается ERP, вы так тонко рассказали про "Москвич", куда, я знаю, "КАМАЗ" как консультант был приглашен. И вы очень много сделали, для того чтобы сейчас выстраивать эти процессы. Да, действительно, там "1С" поставил соответствующую замену ERP-системам. А почему вы не договорились, "КАМАЗ"? У вас до сих пор SAP стоит, правильно? Ну, извините за эти вопросы, но просто ERP-система у самого Сергея Анатольевича-то до сих пор осталась SAP-овская. И вот (глава "1С" Борис - ИФ) Нуралиев потом ответит – почему".

Когогин в ответ подтвердил, что "КАМАЗ", действительно, продолжает использовать решения немецкой SAP. "Михаил Владимирович, пока по функционалу на очень сложные процессы, которые у нас от заготовительных процессов до финишных, не готов "1С" к этой работе", - сказал он.

Нуралиев, включившись в дискуссию, заметил, что "1С" довольно много в автомобилестроении делает, и не только в отечественном", приведя в пример автоматизацию процессов на белорусском автозаводе БелДжи, где собираются китайские автомобили Geely.

"Мы готовы совершенствоваться и так далее. Действительно, у "КАМАЗа" относительно других – УАЗа там, "Соллерса" – очень много переделов. Сложное производство, всякая литейка там..." - отметил Нуралиев.

"Интересно! Я не понимаю, кто из нас чиновник, Борис?" - шутя отреагировал Мишустин, поинтересовавшись у главы "1С", готова ли компания, собственно, предоставлять решения, о которых шла речь.

"Мы готовы работать с "КАМАЗом" вместе, чтобы его автоматизировать. Мы этого очень хотим и неоднократно об этом говорили", - ответил Нуралиев.

КАМАЗ SAP Сергей Когогин Михаил Мишустин Борис Нуралиев
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