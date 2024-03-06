Brent подорожала до $82,66 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в среду на данных о небольшом повышении нефтяных запасов в США.

К 14:47 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,76%), до $82,66 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,83 (1,06%), до $78,98 за баррель.

В среду Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 0,8%.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли примерно на 400 тысяч баррелей вместо ожидавшегося подъема на 2,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов Минэнерго США опубликует позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на увеличение запасов нефти на 2,1 млн баррелей.

Кроме того, рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

"Похоже, нефтяной рынок разочарован новостями о китайских целях роста, но на самом деле картина весьма и весьма позитивная, - приводит MarketWatch слова старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна. - Мы ожидаем, что спрос в США и остальном мире превзойдет ожидания".