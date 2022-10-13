Стоимость чистых активов клиентов на брокерском обслуживании за январь-август упала на 22%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Стоимость чистых активов клиентов на брокерском обслуживании в РФ к 31 августа сократилась на 22% по сравнению с началом года, снижение в стандартных стратегиях составило 18%. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

"Не из позитива: на 22% снизилась стоимость чистых активов клиентов на брокерском обслуживании по сравнению с началом года. Мы посмотрели на рынок доверительного управления, куда мы призываем идти неквалифицированных инвесторов, там мы видим снижение чуть меньше, но это все равно 11% к началу года. И, о ужас, в стандартных стратегиях – минус 18%. То есть тот факт, что клиенты пришли к доверительному управляющему со стандартной стратегией, не сильно его спасает относительно того, как если бы он проиндексировал сам", - сказала Шишлянникова на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

По ее словам, анализ показал, чем индивидуальные стратегии отличаются от стандартных – "в стандартных стратегиях больше "структурки" (структурных облигаций - ИФ), в индивидуальных стратегиях их почти нет".

Ограничения по иностранным ценным бумагам для неквалифицированных инвесторов, которые вводит ЦБ, это нежелание регулятора, чтобы минус 22% превратились в минус 35-40%, сказала Шишлянникова.

На фоне сокращения активов число инвесторов на российском рынке растет, и на 31 августа оно увеличилось на 32% – до 26,7 млн.

"Мы в Банке России задаемся вопросом, кто эти люди, обладающие таким оптимизмом. Тот огромный приток, который произошел с начала года, я не полагаю, что это новые инвесторы. Первое полугодие – это точно переход клиентов из санкционных компаний в компании, которые не подпали под санкции, поэтому эти цифры не показательны. Но мы видим рост и в третьем квартале, мы помним, что не было крупных санкционных проблем, а клиенты все идут и исчисляются сотнями тысяч. Все-таки доверие к рынку есть", - заявила Шишлянникова.

Еще одно доказательство веры инвесторов в рынок – цифры по чистому притоку денег.

"К сожалению, по рынку доверительного управления индивидуальному цифра пока отрицательная, и мы притоков, превышающих оттоки, не видим. В отношении брокериджа приток есть. Приток на конец августа превысил приток, который был в январе. Но к сожалению, это приток за счет в основном юридических лиц. Если мы посмотрим на розницу, то притоки восстанавливаются, они еще не дошли до того уровня, который был в начале года, но они прошли уже почти половину пути в этом направлении, и они растут на 31 августа. После огромного падения в марте, когда был огромный поток и из доверительного управления, и из брокерского бизнеса, позитивный процесс возврата на рынок пошел", - отметила Шишлянникова.

При этом она предположила, что дело все-таки не только в восстановлении доверия. "У клиентов утрачена возможность хранения ресурсов в валюте, куда-то свои сбережения надо вложить, в том числе это фондовый рынок", - сказала директор департамента ЦБ.