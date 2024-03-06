Цены на бензин и ДТ в России с 27 февраля по 4 марта остались стабильными

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 27 февраля по 4 марта оставались стабильными, понизившись относительно предыдущей недели на символические 0,02%, после того, как приподнимались на 0,01% с 20 по 26 февраля, снижались на 0,02% с 13 по 19 февраля, а с 6 по 12 февраля и с 30 января по 5 февраля росли на 0,01%, сообщил в среду Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 марта составляла 54,63 руб. (на 26 февраля - 54,64 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,55 руб. (50,57 руб.), АИ-95 - 55,22 руб. (также 55,22 руб.), АИ-98 - 68,62 руб. (68,63 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 27 февраля по 4 марта понизились на 0,03% по сравнению с предыдущей неделей после того, как с 20 по 26 февраля повысились на 0,02%, с 13 по 19 февраля снизились на 0,1%. Средняя цена ДТ в стране на 4 марта составила 64,79 руб. за литр (на 26 февраля - 64,81 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 26 февраля по 3 марта, по данным Росстата, упало по сравнению с предыдущей неделей на 7,4% и составило 838,5 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива просел на 1,7% до 1 млн 713,9 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).