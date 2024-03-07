Денежная база в России снизилась с 22 февраля по 1 марта на 100,8 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 1 марта составил 17 975,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 22 февраля денежная база в России равнялась 18 075,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,56%, или на 100,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.