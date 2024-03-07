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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

GE Aerospace анонсировала buyback на $15 млрд

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - GE Aerospace - аэрокосмическое подразделение американской General Electric Co. (GE), которое 2 апреля станет самостоятельной компанией, - анонсировало программу обратного выкупа акций на $15 млрд, пишет MarketWatch.

Программа GE Aerospace - часть ее плана вернуть около 70-75% доступных средств акционерам, предполагающего также выплату 30% чистой прибыли в виде дивидендов.

Совет директоров General Electric в конце февраля одобрил выделение сегмента GE Vernova, поставщика решений для энергетики. После этого GE будет переименована в GE Aerospace, акции компании продолжат торговаться на NYSE с тикером "GE". Бумагам GE Vernova будет присвоен тикер "GEV".

General Electric объявила о намерении разделить операции на три самостоятельные публичные компании в 2021 году. В начале 2023 года она завершила выделение бизнеса в сфере решений для медицины GE Healthcare.

Акции GE дорожают на 0,7% в ходе предварительных торгов в четверг.

GE Aerospace
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