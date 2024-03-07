Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ЦБ усмотрел в февральской динамике финансовых потоков продолжение роста внутреннего спроса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков в феврале указывает на продолжение роста внутреннего спроса в I квартале 2024 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в феврале оказался на 3% ниже среднего уровня IV квартала 2023 года. При этом объем платежей без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления в феврале увеличился на 2,1%.

Объем поступлений в отраслях экспортного спроса был ниже среднего за IV квартал 2023 года на 12,2%. Уменьшение в основном наблюдалось в добыче сырой нефти и газа, что может отражать снижение экспортных цен в конце прошлого года. Лаг между поставками и поступлением оплаты за них обычно составляет до двух месяцев, отмечает ЦБ.

Входящие потоки в отраслях потребительского спроса снизились в феврале на 0,6% относительного среднего за IV квартал. Сокращение поступлений наблюдалось в финансовых услугах и отраслях, имеющих большой вес в укрупненной группе отраслей – операциях с недвижимым имуществом и розничной торговле.

Платежи в отраслях промежуточного спроса снизились на 4,7%. Основной вклад в эту динамику внесла добыча сырой нефти и природного газа.

Финансовые потоки в отраслях инвестиционного спроса в феврале увеличились на 11%. Рост в основном обеспечили научные исследования и разработки, прочие транспортные средства, автотранспортные средства и электроника. Сдерживало динамику поступлений строительство зданий и инженерных сооружений.

Поступления в отраслях государственного спроса в феврале сократились на 3,7%.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ понизил прогноз инфляции в еврозоне на 2024 и 2025 годы

Нефть Brent подешевела до $82,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $82,3 за баррель

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

ФНБ в феврале увеличился на 336,3 млрд руб. - до 12,259 трлн руб.

Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });