ЦБ усмотрел в февральской динамике финансовых потоков продолжение роста внутреннего спроса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков в феврале указывает на продолжение роста внутреннего спроса в I квартале 2024 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в феврале оказался на 3% ниже среднего уровня IV квартала 2023 года. При этом объем платежей без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления в феврале увеличился на 2,1%.

Объем поступлений в отраслях экспортного спроса был ниже среднего за IV квартал 2023 года на 12,2%. Уменьшение в основном наблюдалось в добыче сырой нефти и газа, что может отражать снижение экспортных цен в конце прошлого года. Лаг между поставками и поступлением оплаты за них обычно составляет до двух месяцев, отмечает ЦБ.

Входящие потоки в отраслях потребительского спроса снизились в феврале на 0,6% относительного среднего за IV квартал. Сокращение поступлений наблюдалось в финансовых услугах и отраслях, имеющих большой вес в укрупненной группе отраслей – операциях с недвижимым имуществом и розничной торговле.

Платежи в отраслях промежуточного спроса снизились на 4,7%. Основной вклад в эту динамику внесла добыча сырой нефти и природного газа.

Финансовые потоки в отраслях инвестиционного спроса в феврале увеличились на 11%. Рост в основном обеспечили научные исследования и разработки, прочие транспортные средства, автотранспортные средства и электроника. Сдерживало динамику поступлений строительство зданий и инженерных сооружений.

Поступления в отраслях государственного спроса в феврале сократились на 3,7%.