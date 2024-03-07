Правительство предложило уточнить расчет НДФЛ с материальной выгоды по займам в рублях

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ, при расчете базы для взимания НДФЛ с материальной выгоды по займам в рублях, полученных от ИП и организаций, предлагает использовать параметр минимального значения ключевой ставки ЦБ в период между датой выдачи кредита и датой уплаты процентов по нему. Сейчас для расчета используется ставка ЦБ на дату получения дохода, т.е. день уплаты заемщиком процентов по кредиту.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) планируется рассмотреть на ближайшем заседании комиссии по законопроектной деятельности правительства.

Ставка НДФЛ с материальной выгоды по займам в рублях установлена в размере 35%. Это налог, который уплачивается физическим лицом, если он получает заем или кредит без уплаты процентов или если ставка по его рублевому займу меньше 2/3 ставки ЦБ.

Согласно действующему законодательству, чтобы определить базу для НДФЛ, нужно вычесть из суммы процентов, рассчитанной исходя из 2/3 ставки ЦБ на дату получения дохода, размер процентов по договору. Положительная разница признается доходом в виде материальной выгоды.

Согласно предложенным поправкам, НДФЛ будет рассчитываться исходя из 2/3 минимального значения ключевой ставки ЦБ, действующей в период между датой заключения договора о займе (кредите) и на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, за вычетом суммы процентов, исчисленной согласно условиям такого договора.

Речь идет о материальной выгоде, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей.

Ставка ЦБ с 18 декабря 2023 года составляет 16%. С 19 сентября 2022 года ставка равнялась 7,5%, с 24 июля 2023 года – 8,5%, с 15 августа 2023 года ставка была повышена до 12%, с 18 сентября – до 13%, с 30 октября – до 15%.

Новый расчет предлагается применять к доходам, полученным с 1 января 2024 года. Любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года (включительно), была освобождена от налогообложения.