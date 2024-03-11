Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6% на старте торгов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В начале торгов понедельника российский рынок акций подрос за счет закрытия "коротких" позиций игроками, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подают негативные сигналы (цена Brent откатилась ниже $82 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, лидируют в росте акции ПАО "Полюс".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3334,69 пункта - новый максимум с февраля 2022 года. Индекс РТС вырос на 0,5% до 1157,92 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар подорожал на 13 копеек до 90,73 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,1%), Polymetal (+0,7%), расписки X5 (+0,6%), бумаги АФК "Система" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Мечела" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), расписки Ozon (+0,4%), акции "Татнефти" (+0,4%).

В понедельник стало известно, что Polymetal после одобрения собранием акционеров и выполнения всех отлагательных условий закрыл сделку по продаже российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в понедельник индекс МосБиржи может достичь отметки 3350 пунктов. "Каких-либо значимых причин для снижения на текущий момент нет. Лучше рынка могут быть акции золотодобытчиков на фоне продолжающегося роста цен на золото. Также предпочтение отдаем бумагам "Совкомфлота", "НоваБев Групп" и сталелитейщикам", - отметил он.

Акции "Группы Позитив" (+0,9%) продолжают рост после новостей о планируемой допэмиссии в конце текущего года. Такая реакция рынка связана с тем, что объем дополнительного размещения окажется меньше, чем планировалось, отметил Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", котировки нефти Brent откатились ниже $83 за баррель после того, как министерство энергетики США опубликовало заявку на закупку 3 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре для восполнения стратегического резерва. В 2022 году Соединенные Штаты провели несколько внушительных раундов по выпуску нефти из своих запасов и к марту 2024 года восполнили стратегические резервы на 14 млн баррелей. Тем не менее резервы все еще остаются на минимальных значениях с 1980-х годов.

"Ростелеком" получил в залог по 100% компаний "Манго Телеком" и "М.Девелопер", предоставляющих услуги IP-телефонии и разрабатывающих ПО для корпоративных коммуникаций. Вхождение прибыльных компаний в структуры "Ростелекома" позволит усилить позиции компании на рынке виртуальных АТС, что окажет поддержку котировкам акций гиганта российской телекоммуникационной отрасли, полагают эксперты.

Positive Technologies объявила о планах проведения дополнительной эмиссии акций в IV квартале 2024 года, объем которой составит 7,9% вместо ранее запланированных 25% от капитала, отмечают аналитики. В дальнейшем максимальная величина дополнительной эмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации. Новые акции будут использоваться для мотивации сотрудников, сделок M&A и инвестиций в другие проекты, отметили эксперты "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США и неплохую отчетность чипмейкера Broadcom (-7%).

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале увеличилось на 275 тыс. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 200 тысяч.

Данные за январь были пересмотрены в худшую сторону: по новой оценке, в январе число рабочих мест в американской экономике повысилось на 229 тысяч, а не на 353 тысячи, как сообщалось ранее. Данные за декабрь были понижены на 49 тысяч, до 290 тысяч.

Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

Экономика Японии в IV квартале 2023 года выросла на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении ВВП на 0,1%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics. В третьем квартале ВВП уменьшился на 0,8%, как и было объявлено ранее.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на максимальные за 11 месяцев 0,7% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,3%.

Инфляция в КНР отмечена впервые за шесть месяцев, в этот раз ей способствовал высокий спрос в период празднования Нового года по Лунному календарю. В январе потребительские цены в стране опустились на максимальные более чем за 14 лет 0,8%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают снижение, наметившееся на прошлой неделе. К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3%, до $81,79 за баррель (-1,1% в пятницу), апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,5%, до $77,65 за баррель (-1,2% в пятницу).

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%.

Инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка, пишет Trading Economics.

Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая.

По данным S&P Global Commodity Insights, импорт нефти из КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.