"Уралкалий" в 2024 году привлек кредитные линии на 70 млрд рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Уралкалий" в начале 2024 года привлек кредитные линии российских банков на общую сумму 70 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

В январе-марте "Уралкалий" выбрал 24,2 млрд рублей в рамках подписанных кредитных соглашений, в том числе, заключенных в этом году.

В 2023 году компания направила на погашение задолженности по синдицированным предэкспортным кредитам (PXF) $652 млн (58,7 млрд рублей), в том числе $109 млн - из заблокированных средств на залоговых счетах.

"Уралкалий" весной 2022 года, после включения своего совладельца Дмитрия Мазепина в санкционные списки ЕС и Великобритании, столкнулся с проблемами в проведении платежей по PXF и сумел возобновить обслуживание синдицированного долга только в середине прошлого года.

В июне 2023 года компания подписала с кредитным агентом, действующим от имени кредиторов, письмо, позволяющее списать заблокированные денежные средства с залоговых счетов в счет погашения задолженности перед иностранными кредиторами по договору PXF, заключенному в 2018 году (пятилетний предэкспортный кредит на $825 млн, привлеченный у пула из 11 международных банков).

"Компания продолжает предпринимать все возможные меры и совместно с кредитным агентом и другими кредиторами работает над изменением кредитной документации с тем, чтобы учесть текущую ситуацию, а также произошедшие в 2022 году изменения российского законодательства, и возобновить обслуживание синдицированных предэкспортных кредитов", - говорится в отчете за 2023 год.

По остальным кредитам "Уралкалий" осуществляет платежи по графику, отмечается в документе.

Общий долг "Уралкалия" на конец 2023 года составил 577,2 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с показателем по итогам 2022 года. На счетах компании на конец прошлого года находилось 59,6 млрд рублей, из них 20,2 млрд рублей заблокированы или ограничены в использовании из-за санкций.