Минсельхоз РФ начал распределять дополнительную часть квоты на экспорт зерна

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ приступил к распределению дополнительной части квоты на экспорт зерна.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, распределено около 150,1 тыс. тонн. Это было сделано на основании заявлений от организаций, которые ранее уже получили основную часть квот на экспорт зерновых.

Согласно приказу, размещенному на сайте Минсельхоза, дополнительные квоты получили семь компаний.

Остаток дополнительной части квоты, по данным на 7 марта этого года, составляет 2 млн 249,9 тыс. тонн, сообщается в материалах Минсельхоза. В целом, эта часть допквоты составляет 10% от общего объема всей квоты в 24 млн тонн, или 2,4 млн тонн. Однако в апреле она может увеличиться за счет добровольных отказов от распределенных ранее объемов.

Как сообщалось, с 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть (90%) распределена, как и раньше, по историческому принципу в феврале между 261 компанией. Размер дополнительной квоты в этом году будет состоять из двух частей. Первая включает в себя 10% от общего объема основной части квоты, а вторая будет сформирована в апреле с учетом добровольных отказов от распределенных размеров основной части квот.