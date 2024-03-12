Европейские фондовые индексы завершили понедельник без единой динамики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник без единой динамики, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии потерял 0,35% и составил 501,49 пункта.

Германский DAX уменьшился на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,3%. При этом британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,2%.

Розничные продажи в Испании в январе выросли на 0,3% в годовом выражении после подъема на пересмотренные 2,7% месяцем ранее, сообщил статистический институт INE. Рост продолжался уже четырнадцатый месяц подряд.

Годовая инфляция в Норвегии замедлилась в феврале до 4,5% по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце, согласно официальным данным. Это минимальные темпы подъема с октября 2023 года. Аналитики в среднем ожидал ускорения до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Акции Enel подорожали на 0,4%. Итальянская энергетическая компания достигла соглашения о продаже ряда энергораспределительных активов конкурирующей A2A за 1,2 млрд евро.

Рыночная стоимость германской LEG Immobilien из сферы недвижимости подскочила более чем на 5% благодаря сильной квартальной отчетности.

Французский производитель товаров класса "люкс" Kering и французско-итальянская EssilorLuxottica претендуют на покупку итальянской Marcolin, выпускающей очки под популярным брендом Tom Ford, пишут европейские СМИ. Котировки акций Kering выросли на 0,5% в понедельник, EssilorLuxottica - снизились на 0,3%.

В Великобритании существенно подорожали бумаги страховщика Admiral Group (+4,9%), производителя цветных металлов Antofagasta (+3,1%) и табачной компании Imperial Brands (+2,8%).

Между тем бумаги британского оператора сети магазинов бытовой техники и электроники Currys Plc подешевели на 5,4% на новости, что американская инвестфирма Elliott Management отозвала предложение о его покупке.

Цена акций крупнейших нефтепроизводителей региона изменилась незначительно и разнонаправленно: BP Plc - опустилась на 0,1%, Shell и TotalEnergies - повысилась на 0,1%

Котировки бумаг Raiffeisen Bank упали на 7,4% на сообщениях СМИ об угрозах министерства финансов США ввести санкции против австрийского банка из-за его деятельности в России.

Лидерами снижения на тогах во Франкфурте стали акции производителя шин Continental (-4,5%) и химической компании Brenntag (-2,8%). Кроме того, бумаги разработчика программного обеспечения SAP подешевели на 1,9%, чипмейкера Infineon Technologies - на 1,7%.