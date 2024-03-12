Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики в отсутствие макроэкономической статистики.

Рынок ждет данных об инфляции в США, которые могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, сообщает MarketWatch.

"На фондовом рынке "устрашающе тихо" в преддверии долгожданных данных о потребительских ценах, которые будут опубликованы во вторник, - заявил директор по инвестициям NorthEnd Private Wealth Алекс Макграт. - Направление рынка в оставшуюся часть недели будет напрямую зависеть от них".

Потребительские цены в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, прогнозируют в среднем аналитики, опрошенные Trading Economics. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%. Базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания), как ожидается, в прошлом месяце составила 0,3% и 3,7%, что ниже январских показателей в 0,4% и 3,9%.

Котировки акций EQT Corp., занимающейся добычей и транспортировкой природного газа, упали на 7,8%. Компания объявила о покупке своего бывшего трубопроводного подразделения Equitrans Midstream примерно за $5,5 млрд. Бумаги Equitrans Midstream подорожали на 1,5%.

Стоимость бумаг Boeing Co. снизилась на 3% на новости, что министерство юстиции США начало уголовное расследование инцидента с потерей двери в воздухе самолетом Boeing 737-9 MAX в январе этого года.

Кроме того, цена акций International Business Machines опустилась на 2,2%, Nvidia Corp. - на 2%, Amazon.com Inc. - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 0,4%, Goldman Sachs Group - на 0,2%.

В то же время бумаги Tesla подорожали на 1,4%. Причиной этого стало улучшение аналитиками Morgan Stanley рекомендаций для акций ведущего мирового поставщика аккумуляторов для электромобилей CATL до "покупать" с "держать". ADR китайских производителей электромобилей также существенно поднялись на этой новости: Nio - на 5,2%, XPeng - на 5,6%.

Цена акций сети магазинов детской одежды Children's Place Inc. выросла на 4% после того, как саудовская инвестиционная фирма Mithaq Capital предоставила проблемной компании второй транш кредита для улучшения ликвидности.

Вслед за повышением стоимости биткойна до исторического максимума котировки бумаг криптовалютной биржи MicroStrategy Inc. повысились на 4,1%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 46,97 пункта (на 0,12%) и достиг 38769,66 пункта. Наиболее существенное повышение среди компонентов индекса показали акции UnitedHealth Group и Intel Corp., подорожавшие на 2,6% и 2% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 5,75 пункта (на 0,11%) - до 5117,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 65,84 пункта (на 0,41%) и составил 16019,27 пункта.