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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Рубль не меняется относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Доллар и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется в ожидании новых сигналов к движению с учетом неопределенности на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,65 руб./$1 (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 12,6 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится в равновесном положении в условиях отсутствия ярких сигналов, способных задать ей ту или иную динамику. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки немного подрастают. При этом инвесторы заняли выжидательную позицию перед предстоящими выборами президента России, которые состоятся 15-17 марта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,49 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,13 за баррель, что на 0,26% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики в отсутствие макроэкономической статистики.

Рынок ждет данных об инфляции в США, которые могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, сообщает MarketWatch.

"На фондовом рынке "устрашающе тихо" в преддверии долгожданных данных о потребительских ценах, которые будут опубликованы во вторник, - заявил директор по инвестициям NorthEnd Private Wealth Алекс Макграт. - Направление рынка в оставшуюся часть недели будет напрямую зависеть от них".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник также меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,36%, китайский CSI300 теряет 0,03%, гонконгский Hang Seng подрастает на 1,52%, южнокорейский Kospi - на 0,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,28%.

Московская биржа
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