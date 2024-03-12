Ростовская "Амилко" в 2023 году получила рекордную выручку при упавшей прибыли

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ООО "Амилко" (Ростовская область), одна из крупнейших российских компаний по глубокой переработке кукурузы, в 2023 году увеличило выручку на 2,2% по сравнению с предыдущим годом – до 9,796 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Этот показатель является рекордным за всю историю деятельности "Амилко". До этого наилучший результат был достигнут в 2022 году, когда выручка составила 9,586 млрд рублей.

При этом чистая прибыль ООО в минувшем году сократилась на 5,6% до 2,473 млрд рублей.

Согласно отчетности, себестоимость выросла на 1,3% до 5,599 млрд рублей, валовая прибыль – на 3,4% до 4,197 млрд рублей.

Коммерческие расходы составили 816,72 млн рублей (рост на 4,5%), управленческие – 336,655 млн рублей (рост на 41,1%). На фоне роста расходов прибыль от продаж увеличилась только на 0,1% и составила 3,043 млрд рублей. Прочие доходы выросли вдвое до 2,2 млрд рублей, прочие расходы – в 2,2 раза до 2,153 млрд рублей, в результате прибыль от продаж снизилась на 0,9% до 3,085 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании за прошлый год сократилась с 783,853 млн рублей до 586,292 млн рублей, дебиторская – выросла с 937,01 млн рублей до 1,388 млрд рублей.

"Амилко" с 2014 года реализует проект по модернизации предприятия. Он предусматривает увеличение мощности по переработке кукурузного зерна до 500 тыс. тонн в год, а также создание производств крахмалопродуктов и высокопротеиновых кормов в целях импортозамещения. Завершить модернизацию планируется в 2025 году.

Крахмалопаточный комбинат "Амилко" начал работу в конце 2009 года в Миллеровском районе Ростовской области. Мощность завода составляет более 270 тыс. тонн в год.

В отчетности сообщается, что кипрская Amylco Maize Manufacturing владеет 81,63% уставного капитала ООО "Амилко", еще 18,37% принадлежат Николаю Серебрякову.