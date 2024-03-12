Сбербанк в феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,8%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-феврале 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,7% - до 235,5 млрд рублей по сравнению с 225 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

В феврале 2024 года чистая прибыль выросла на 4,8% - до 120,4 млрд рублей (в феврале 2023 года - 114,9 млрд рублей).

Рентабельность капитала за первые два месяца текущего года составила 21,7%, в феврале - 22,8%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-февраль 2024 года составили 149,6 млрд рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска составила 1,9%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.

Чистый процентный доход в январе-феврале 2024 года вырос на 22,1% - до 410,8 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 9,5% - до 55,9 млрд рублей.

Операционные расходы за два месяца текущего года выросли на 23,9% и составили 131,4 млрд рублей. Отношение расходов к доходам достигло 23%.

Величины базового и основного капитала в феврале снизились на 0,1% и составили 5,3 трлн рублей и 5,4 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка за месяц вырос на 0,9% - до 6,4 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в феврале сократились на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 10,9% и 11,2% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь 2023 года - февраль 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за пять месяцев на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,5 п.п.

Коэффициент достаточности общего капитала за месяц тоже снизился на 0,2 п.п. и составил 13,2%.