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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Пожар произошел в производственном цехе "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в производственном цехе ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС) по металлообработке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"Сегодня в 11-м часу (по местному времени - ИФ) в Салавате произошел пожар в производственном цехе по металлообработке по ул. Индустриальная. По прибытии пожарных МЧС России, "Газпром нефтехим Салават" и добровольцев "Салаватстекло" происходило горение кровли двухэтажного здания размером 80х15 м", - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 200 кв. м, распространения огня на соседние секции здания не допущено.

Тушение продолжается. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано.

В "Газпром нефтехим Салават" "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел не на территории предприятия, которое функционирует в штатном режиме, а на площадке сторонней организации.

"Наши пожарные выехали, чтобы участвовать в тушении огня", - отметил представитель ГНС.

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".

Газпром нефтехим Салават Башкирия Салават
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