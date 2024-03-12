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Мосбиржа с 18 марта будет торговать юанем и гонконгским долларом без технологических перерывов в течение сессии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа с 18 марта будет проводить торги китайским юанем и гонконгским долларом без технологических перерывов в течение сессии, сообщается в пресс-релизе на сайте торговой площадки.

В частности, торги с расчетами "сегодня" (инструменты CNYRUB_TOD, USDCNY_TOD HKDRUB_TOD, USDHKD_TOD) будут проводиться непрерывно с 07:00 до 17:45, сделки своп (инструменты HKD_TODTOM, USDHKDTDTM, CNY_TODTOM, USDCNYTDTM) будут доступны непрерывно с 07:00 до 18:00.

В адресных режимах торгов все вышеперечисленные инструменты будут доступны непрерывно в период 07:00-19:00.

Во внебиржевом режиме клиринга OTC сделок с ЦК время торгов для указанных инструментов продлевается с 12:30 до 19:00.

В настоящее время расписание торгов предусматривает в торговой сессии по два технологических перерыва длительностью от 2 до 17 минут в зависимости от инструмента.

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