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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

ВТБ ввел в правление главу департамента регионального корпоративного бизнеса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ избрал Руслана Еременко членом правления с даты согласования его кандидатуры Банком России, сообщила пресс-служба госбанка.

Еременко работает в ВТБ с июля 2004 года. С сентября 2017 года по настоящее время он занимает должность руководителя департамента - старшего вице-президента ВТБ. В новой должности он будет отвечать за развитие ключевых направлений среднего и малого бизнеса под руководством зампреда правления Дениса Бортникова.

Еременко продолжит курировать развитие бизнеса в сегменте среднего и малого бизнеса, отвечая за отношения с предприятиями и предпринимателями, рост клиентской базы и кредитование, а также сосредоточится на усилении регионального продвижения, развитии бизнеса и повышении эффективности работы региональной сети ВТБ в России.

В рамках новой стратегии в сегменте среднего и малого бизнеса ВТБ намерен до конца 2026 года нарастить кредитный портфель в 1,4 раза при росте клиентской базы в 1,5 раза.

ВТБ Руслан Еременко
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