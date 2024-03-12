Законопроект о повышении порога требований для банкротства юрлиц прошел I чтение

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда (ВС) РФ, повышающий с нынешних 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальную сумму долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц.

Документ также повышает минимальную сумму долга для начала банкротства стратегических предприятий и организаций с 1 млн рублей до 3 млн рублей, аналогичный порог предлагается установить и для сельскохозяйственных организаций (сейчас 500 тыс. рублей). Изменения минимальной суммы долга для запуска банкротства граждан, включая индивидуальных предпринимателей (500 тыс. рублей), законопроект не предусматривает.

Эту инициативу № 516699-8, внесенную в декабре 2023 года, ВС РФ объясняет накопленным уровнем инфляции с момента введения действующих порогов. Ранее зампредседателя ВС РФ Ирина Подносова говорила, что существующие пороговые суммы для инициирования дел о несостоятельности организаций являются "нереальными для возбуждения банкротств, потому что это само по себе затратное мероприятие".

Однако правительство РФ в своем отзыве на законопроект высказалось против повышения минимальной суммы долга для инициирования дела о банкротстве. Оно сочло, что столь "существенное" повышение порогового значения нарушает права сотрудников компании-должника и ее кредиторов. Эти лица не смогут добиться начала процедуры банкротства, если предприятие задолжало существенную для них сумму, но менее предложенной в законопроекте, приводится в отзыве пример такого нарушения прав.

Упрощение процедур

Для снижения нагрузки на суды авторы документа предлагают упростить некоторые элементы разбирательств за счет расширения списка ситуаций, когда суды вправе выносить решения без проведения заседания и изготавливать только их резолютивную часть. Это нововведение распространится на обособленные споры о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего по его заявлению от возложенных на него обязанностей, о распределении судебных расходов по делу о банкротстве и т.д.

Обосновывает ВС РФ свое предложение данными статистики: в 2023 году суды рассмотрели 340 тыс. дел о банкротстве, но в рамках них было рассмотрено 2,6 млн обособленных споров, значительная часть из которых, по данным ВС РФ, является бесспорными, например, включение требований в реестр кредиторов и продление процедуры банкротства.

ВС РФ также предлагает расширить полномочия арбитражных управляющих: наделить их правом запрашивать данные о должнике, его контрагентах, супруге без предварительного обращения в суд. Сейчас нередко арбитражным управляющим приходится получать соответствующую санкцию в судебном порядке, хотя право на запрос таких сведений у них есть.

Однако против этой идеи ранее высказались правительство РФ и комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В частности, они опасаются, что реализация этого предложения приведет к риску нарушения прав лиц, сведения о которых запрашиваются, а также возникновению споров, связанных с неправомерным раскрытием данных.