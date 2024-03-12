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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

S&P понизило прогноз цен на нефть на 2025 год и далее

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и далее из-за ожидаемого переизбытка предложения.

"Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть", - говорится в отчете агентства.

Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти значительно более медленными темпами, полагают аналитики. При этом объемы нефти, поступающие, в основном, из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.

Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.

Прогноз цен на оставшуюся часть 2024 года и далее (нефть - в $ за баррель, газ - в $ за 1 млн BTU):

WTI Brent Henry Hub AECO TTF
2024г 80 85 2,5 1,75 10
старый прогноз 80 85 2,5 1,75 10
2025г 75 80 3,5 2,5 10
старый прогноз 80 85 3,5 2,5 10
2026г 75 80 4,25 3,25 10
старый прогноз 80 85 4,25 3,25 10
2027г и далее 75 80 4,25 3,25 10
старый прогноз 80 85 4,25 3,25 10

Brent WTI ОПЕК Северная Америка S&P Global Ratings S&P
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