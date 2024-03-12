S&P понизило прогноз цен на нефть на 2025 год и далее
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и далее из-за ожидаемого переизбытка предложения.
"Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть", - говорится в отчете агентства.
Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти значительно более медленными темпами, полагают аналитики. При этом объемы нефти, поступающие, в основном, из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.
Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.
Прогноз цен на оставшуюся часть 2024 года и далее (нефть - в $ за баррель, газ - в $ за 1 млн BTU):
|WTI
|Brent
|Henry Hub
|AECO
|TTF
|2024г
|80
|85
|2,5
|1,75
|10
|старый прогноз
|80
|85
|2,5
|1,75
|10
|2025г
|75
|80
|3,5
|2,5
|10
|старый прогноз
|80
|85
|3,5
|2,5
|10
|2026г
|75
|80
|4,25
|3,25
|10
|старый прогноз
|80
|85
|4,25
|3,25
|10
|2027г и далее
|75
|80
|4,25
|3,25
|10
|старый прогноз
|80
|85
|4,25
|3,25
|10