S&P понизило прогноз цен на нефть на 2025 год и далее

"Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть", - говорится в отчете агентства.

Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти значительно более медленными темпами, полагают аналитики. При этом объемы нефти, поступающие, в основном, из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.

Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.

Прогноз цен на оставшуюся часть 2024 года и далее (нефть - в $ за баррель, газ - в $ за 1 млн BTU):