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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

"Северсталь" заявила о тенденции к повышению стоимости стали на уровень инфляции

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Цены на сталь на российском рынке, которые отвязаны от мировых котировок с 2022 года, стабильны, однако есть тенденция небольшого повышения стоимости металла на уровень инфляции, сказал начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов в эфире телеграм-канала "Газпромбанк Инвестиций".

"На данный момент уже накопились факторы, которые намекают на то, что цены на сталь должны вырасти, потому что в экономике есть инфляция, у нас есть инфляция в производственной себестоимости. Растет тариф на транспортировку как сырья, так и готовой продукции по сети железных дорог, выросла цена на природный газ, наша компания провела индексацию зарплат для работников. Все эти факторы вместе говорят о том, что есть тенденция к повышению цен, но очень небольшому, примерно на уровне инфляции", - сказал он, добавив, что оно произойдет, скорее всего, в апреле.

Характер ценообразования на сталь на внутреннем рынке с 2022 года стал, по словам Климантова, "более спокойным" и похож на тарифы естественных монополий, когда цена "очень стабильна, с небольшим повышением на уровень инфляции один или два раза в год".

"С 2022 года цены на сталь, по сути, имеют похожий характер. Цена очень стабильна. Например, с октября 2023 года цена на горячекатаный прокат в России практически неизменна, с очень небольшими колебаниями, они меньше процента", - добавил топ-менеджер.

Северсталь Никита Климантов
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