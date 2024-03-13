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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Сбер ждет около 450 млрд рублей доходов в 2024 году от внедрения ИИ

В 2023 году банк заработал от внедрения искусственного интеллекта около 350 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году планирует получить около 450 млрд рублей доходов от внедрения технологий искусственного интеллекта, сообщил на Дне ИИ на ВДНХ первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Я думаю, что в этом году мы заработаем более 400 млрд рублей, порядка 450 млрд рублей от искусственного интеллекта", - сказал он.

По его словам, сейчас в Сбербанке все кредитные решения по физическим лицам принимаются с использованием технологий ИИ. Ожидается, что до конца этого года около 70% решений по кредитам юридическим лицам также будет приниматься с помощью ИИ.

По итогам 2023 года банк заработал от внедрения искусственного интеллекта около 350 млрд рублей.

Сбербанк развивает технологии ИИ с 2012 года. Период активных инвестиций продолжался с 2018 года по 2022 год, когда банк встраивал ИИ в свой бизнес. Новый этап, который начался с 2023 года, Сбер называет "ИИ как основа бизнеса".

Александр Ведяхин Сбербанк
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