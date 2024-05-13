Amazon инвестирует 1,2 млрд евро в логистику и ИИ во Франции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует инвестировать 1,2 млрд евро в логистическую инфраструктуру и развитие в сфере искусственного интеллекта во Франции. Об этом было объявлено на ежегодном экономическом форуме "Выбирайте Францию" 13 мая, сообщает France 24.

Инвестиции пойдут на расширение облачной инфраструктуры Amazon Web Services в парижском регионе, что окажет поддержку рынку генеративного ИИ в стране. Инвестиции также будут направлены на финансирование логистической инфраструктуры в регионе Овернь-Рона-Альпы, чтобы сделать поставки более быстрыми и устойчивыми.

Это позволит создать 3 тысячи рабочих мест, отметили в компании.

За последние три месяца капитализация Amazon выросла почти на 9% (до $1,95 трлн), индекс Nasdaq Composite прибавил 2,2% за это время.