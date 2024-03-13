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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Странам ЕАЭС дали рекомендации по закупкам оборудования для возобновляемой энергетики

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендует странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) закупать оборудование для нужд возобновляемой энергетики у производителей из сформированного комиссией перечня, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК 13 марта определила перспективные направления развития промышленного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики в ЕАЭС. Речь идет о малой гидроэнергетике, ветроэнергетике, солнечной и геотермальной энергетике, приливных электростанциях, производстве биотоплива. Странам ЕАЭС рекомендовано принимать во внимание сформированный перечень производителей комплектующих для систем на основе возобновляемых источников энергии, размещенный на официальном сайте Союза", - говорится в сообщении.

ЕЭК рекомендовала также стимулировать развитие в странах союза производства основного и вспомогательного генерирующего оборудования, применяемого при выработке электроэнергии с использованием возобновляемых источников.

Странам ЕАЭС "предложено содействовать участию производителей систем на основе возобновляемых источников энергии в кооперационных и технологических цепочках по организации выпуска экономически конкурентоспособного оборудования (в том числе принципиально новых энергетических установок) с максимально возможной локализацией производства".

Следование этим рекомендациям позволит систематизировать меры по развитию промышленного сотрудничества стран ЕАЭС в этой сфере и дополнит уже действующие механизмы регуляторной поддержки развития возобновляемой энергетики, отметила ЕЭК.

ЕАЭС ЕЭК
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