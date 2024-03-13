ЦБ прогнозирует замедление темпов роста средств населения в 2024 году до 8-13%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прогнозирует сдержанный прирост средств населения на счетах в банках в 2024 году: 8-13% против 20% в 2023 году, говорится в аналитическом обзоре регулятора.

По оценке ЦБ, в этом году поступление средств компаний будет более умеренным и покажет прирост в пределах 7-12% против 15% по итогам прошлого года.

Регулятор также ожидает, что в 2024 году чистая процентная маржа банков сократится до среднего исторического уровня в 4-4,4% (с 4,7% по итогам 2023 года) за счет повышения требований к буферам ликвидности после отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ) и сокращения доходности розничного сегмента (снижение субсидий по льготной ипотеке и ужесточение регулирования в необеспеченном кредитовании).

ЦБ сохранил прогноз по прибыли на этот год (2,3-2,8 трлн рублей), а также ожидания по росту розничного и корпоративного кредитования на уровне 3-8% и 6-11% соответственно.

Регулятор ожидает, что сдерживать рост корпоративного кредитования будут жесткие денежно-кредитные условия, из-за которых корпоративные заемщики могут корректировать свои инвестиционные программы. Влияние окажет также снижение предложения со стороны банков из-за необходимости соблюдать НКЛ. Значительное охлаждение рынка потребительского кредитования будет происходить на фоне дальнейшего ужесточения макропруденциальных лимитов и общего удорожания кредитов.

Ожидания ЦБ по росту ипотеки также остались неизменными (7-12%).