Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips из-за продолжающейся фиксации прибыли игроками после продолжительного роста, сдерживающим фактором для "медведей" выступает выросшая нефть (Brent торгуется выше $84 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, при этом лидерами снижения выступают акции "Магнита" и Сбербанка, а фаворитами бумаги АФК "Система".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3313,24 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1138,98 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Доллар вырос до 91,68 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "НЛМК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции АФК Система" (+2%), "МТС" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Во "втором эшелоне" просели акции "Новабев групп" (-2%, до 5763 рубля).

Согласно вышедшему утром в четверг отчету за 2023 год по МСФО, выручка "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкоголя в РФ, выросла на 20% и составила 116,9 млрд рублей. При этом чистая прибыль снизилась на 4% (до 8,064 млрд рублей), EBITDA выросла на 11% (до 19,284 млрд рублей).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3300-3330 пунктов. Рост цен на нефть должен поддержать акции нефтегазовых компаний. В особенности это касается акций "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа". Причем стоит помнить, что снижение рынка накануне ухудшило техническую картину и индекс МосБиржи рискует вновь оказаться ниже отметки 3300 пунктов.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, фокус внимания участников торгов сосредоточен на данных по ценам производителей США, которые могут дать дополнительные указания на текущие инфляционные тенденции перед предстоящим заседанием ФРС на следующей неделе.

Тем временем предложения о введении в России прогрессивного налогообложения и повышении налога на прибыль до 25% вызывают тревогу среди отечественных инвесторов. Такая мера может уменьшить чистую прибыль компаний и сократить дивидендные выплаты, создавая риски для деловой активности и инвестиционного климата, полагает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, первая поддержка для индекса МосБиржи лежит в районе 3280 пунктов, причем тренд на рынке акций остается восходящим. Таким образом, просадки стоит осторожно и спекулятивно выкупать, считает он.

Неудовлетворенный спрос смещается в акции "второго эшелона". Рост акций АФК "Система" поддерживают новости о готовящихся IPO "дочек" компании.

Нефть Brent делает попытку выйти вверх из боковика $81-84 за баррель, в котором она живет уже более месяца. Последний раз столь длительный "флэт" наблюдался 7 лет назад. Причем нефть проигнорировала период инвестиционного оптимизма, наблюдавшийся в последнее время на западных площадках в связи с ожиданиями начала ослабления денежно-кредитной политики ФРС США.

Из нефтянки по-прежнему наиболее перспективно в краткосрочном плане выглядят "ЛУКОЙЛ" и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", по которым ожидаются наибольшие дивиденды, отметил эксперт.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду вырос индекс Dow Jones (+0,1%) по итогам третьей сессии кряду, но снизились S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,5%). Инвесторы продолжали оценивать статданные по инфляции в Соединенных Штатах и новости крупных компаний.

Как стало известно днем ранее, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Новые данные об инфляции слабо изменили настрой рынка, который по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне.

Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль.

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабильны после подъема днем ранее, стоимость Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии Мосбиржи накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $84,11 за баррель (+0,1% и +2,6% накануне), апрельская цена WTI - $79,79 за баррель (+0,1% и +2,8% в среду).

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, является сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), запасы бензина снизились на 5,66 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 888 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,05 млн).