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Бывший томский вице-губернатор Кнорр стал топ-менеджером "Сибагро"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бывший заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, который ушел с этого поста в сентябре 2023 года, перешел на работу в группу "Сибагро".

Как сообщается в корпоративном издании на сайте холдинга, Кнорр назначен заместителем генерального директора "Сибагро" по растениеводству.

Кнорр родился в 1957 году в Алтайском крае. С 1990 года он работал в сфере туризма, сельского хозяйства и аквакультуры, издательской деятельности. В 2000-2003 годах - депутат, зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности и собственности Алтайского краевого Совета народных депутатов. С 2003 по 2011 годы - депутат Госдумы, работал в составе комитета по аграрным вопросам. С сентября 2012 года по сентябрь 2023 года занимал должность замгубернатора Томской области.

"Сибагро" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

Сибагро Андрей Кнорр Томская область
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