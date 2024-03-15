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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Экспорт варенья из Сибири в 2023 году вырос на 38%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сибирские предприятия в 2023 году экспортировали 1 тыс. 143 тонны джемов и варенья, что на 38% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Основными покупателями сибирских сладостей были Казахстан, Монголия и Китай. Всего же товар экспортировался в 21 страну мира, при этом впервые поставки осуществлялись в Объединенные Арабские Эмираты (конфитюры фруктовые) и Таджикистан (пастилки и мармелад фруктовые)", - говорится в сообщении.

Среди регионов Сибири больше всего варенья и джемов в прошлом году отправили за границу предприниматели Новосибирской (353 тонны), Томской (346,5 тонны), Омской (212,8 тонны) областей и Алтайского края (189,2 тонны).

При этом в Казахстан преимущественно экспортировали фруктовые конфитюры, повидло и фруктово-ягодные наполнители, в Монголию – повидло, в Китай – варенье. По данным пресс-службы, увеличиваются поставки варенья не только из ягод, но и из сосновых шишек.

ФТС Китай Монголия Казахстан
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