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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Индекс потребдоверия в США неожиданно снизился в марте

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

В марте прошлого года значение индикатора находилось на отметке 62 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце не изменился и составил 79,4 пункта, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода понизился до 74,6 пункта с 75,2 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в этом месяце остались на уровне 3%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - на уровне 2,9%.

Окончательное значение мартовского индекса потребительского доверия будет опубликовано 28 марта.

США Мичиганский университет
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