Индекс потребдоверия в США в апреле снизился сильнее прогноза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 77,2 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о снижении индекса до 77,9 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал пересмотр до 77,8 пункта.

Мартовское значение было рекордным с июля 2021 года.

В апреле прошлого года значение индикатора находилось на отметке 63,7 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 79 пунктов с 82,5 пункта в марте, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода понизился до 76 пунктов с 77,4 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год повысились до 3,2% с 2,9%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 3% с 2,8%.

Предварительное значение майского индекса потребительского доверия будет опубликовано 10 мая.