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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Индекс потребдоверия в США в феврале неожиданно снизился до 76,9 пункта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее. Об этом говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о повышении индекса до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, не предполагал пересмотра оценки.

В феврале прошлого года значение индикатора находилось на отметке 67 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в прошлом месяце снизился до 79,4 пункта с 81,9 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 75,2 пункта с 77,1 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в минувшем месяце выросли до 3% с минимальных за три года 2,9% в январе, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 2,9%.

Предварительное значение мартовского индекса потребительского доверия будет опубликовано 15 марта.

США
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