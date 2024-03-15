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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

"Группа ЛСР" в 2023 году удвоила чистую прибыль по МСФО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в 2023 году увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза, до 28,343 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Годовая выручка группы выросла на 69%, до 236,197 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 59,8% - до 94,903 млрд рублей, операционная прибыль - на 81,8%, до 62,535 млрд рублей.

Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Группа ЛСР
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