"Группа ЛСР" в 2023 году удвоила чистую прибыль по МСФО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в 2023 году увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза, до 28,343 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Годовая выручка группы выросла на 69%, до 236,197 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 59,8% - до 94,903 млрд рублей, операционная прибыль - на 81,8%, до 62,535 млрд рублей.

Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.