Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В пятницу на "Московской бирже" рубль обвалился к доллару США и евро до минимумов за несколько недель.

К 19:00 доллар дорожал на 1,18 рубля, до 92,9 рубля. Чуть ранее вечром курс доллара поднимался выше 93 рублей впервые с 26 февраля.

Евро к 19:00 дорожал на 1,42 рубля, до 101,22 рубля. Евро оказался дороже 101 рубля впервые с 28 декабря.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,29 рубля, до 96,65 рубля. Юань подорожал на 17 копеек - до 12,87 рубля. Чуть ранее юань дорожал до 12,88 рубля впервые с 22 декабря.

Рубль усилил темпы падения вечером в пятницу на фоне новостей, сопровождающих стартовавшие в России президентские выборы. Речь идет об обстрелах приграничных областей России и об атаках украинских диверсионных групп, которые, по словам президента Владимира Путина, совершены с целью запугивания населения.

"Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией РФ начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2024 года снизился на 2,4% по отношению к январю, по предварительной оценке Банка России, опубликованной в четверг вечером. В январе-феврале 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 0,1%.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару снизился в прошлом месяце на 2,8%, к евро - на 1,1%, к юаню - на 2,5%.

В январе-феврале 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился к доллару на 0,6%, к евро вырос на 1,3%, к юаню увеличился на 0,4%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в феврале увеличился на 1,9%, в январе-феврале - на 0,4%.

"К концу недели национальная валюта продолжила показывать слабость, за день доллар и евро выросли, более чем на рубль. Согласно статистике, опубликованной ЦБ, экспортеры в феврале сократили продажу валютной выручки до $10,4 млрд с $12,9 млрд в январе. Такая тенденция может продолжаться и в марте, оказывая негативное влияние на рубль", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении. Это усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж. Внушительное подорожание нефти и других сырьевых товаров, произошедшее на этой неделе, способно положительно сказаться на курсе рубля в лучшем случае в начале следующего месяца, когда с лагом во времени рост цен на сырье увеличит поступления валюты от экспорта. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, а также соответствующие ожидания", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инвесторы продолжают оценивать ряд важных макроэкономических статданных из Соединенных Штатов в ожидании заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Обнародованные на этой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский центробанк не будет снижать процентные ставки в марте.

Между тем объем промышленного производства в стране в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Цены на американский импорт в прошлом месяце выросли на 0,3% после подъема на 0,8% в январе и совпали с прогнозами рынка, по данным правительства страны.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются вечером в пятницу после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущей сессии, завершают неделю в плюсе.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15%, до $85,28 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени бирже NYMEX на 0,3%, до $81,02 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,9%. С начала недели обе марки подорожали примерно на 4% благодаря признакам высокого потребления в США и позитивным прогнозам спроса на нефть в текущем году. Так, Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с.

Тем временем, по данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за 14 дней марта цена на нефть Urals (FOB) составила $67,88 за баррель, а дисконт к Brent - $17,16 за баррель (в феврале - $17,57/баррель).

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($15 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских.

Таким образом, по итогам первой половины марта цена Brent за минусом установленного дисконта ($70 за баррель) почти совпадает с котировкой Urals FOB, увеличенной на $2 за баррель ($69,9 за баррель).

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,41 копейки, до 91,87 рубля, и уменьшил курс евро на 29,07 копейки, до 99,9718 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу поднялся на 23,33 копейки по отношению к четвергу и составил 91,7887 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 43,6 копейки, увеличившись до 92,0651 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 146,158 млн, из которых $262,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $883,775 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, опустился на 45,34 копейки, до 99,7802 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 7,09 копейки, до 100,1516 рубля. Объем торгов евро составил 504,928 млн евро, из которых 149,526 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 355,402 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 марта осталась на прежнем уровне - 15,75% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца также не изменились в пятницу, оставшись на отметках 15,77% и 15,92% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта и составила 15,23% годовых.