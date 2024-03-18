Европейские акции выросли по итогам торгов в пятницу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС).

Германский индикатор DAX увеличился на 0,12%, французский CAC 40 - на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,52%, испанский IBEX 35 - на 1,2%. Британский FTSE 100 снизился на 0,15%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 потерял 0,32% и составил 504,8 пункта.

Мартовское заседание Федрезерва завершится в среду и будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов и прогнозов руководства ЦБ относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Рынок практически уверен в том, что ключевая процентная ставка будет сохранена на прежнем уровне, а первое снижение последует в только в июне.

Также на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и Банка Японии.

Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу упали в прошлом месяце до минимума за два с половиной года, что может послужить еще одним аргументом в пользу скорого снижения ключевой процентной ставки центробанком страны, пишет Financial Times. В феврале жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев потребительские цены в стране вырастут на 3%, тогда как в январе предполагалась инфляция в размере 3,3%, говорится в результатах опроса Банка Англии. Это минимальный показатель с августа 2021 года.

По данным британского статуправления ONS, рост потребительских цен в стране в январе составил 4% при целевом уровне в 2%. Февральские данные будут опубликованы в следующую среду, и эксперты в среднем ожидают замедления инфляции до 3,6%.

Тем временем в пятницу стало известно, что потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 3,2% в годовом выражении. Предварительные данные указывали на подъем на 3,1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра. В январе инфляция во Франции составляла 3,4%.

В Италии годовая инфляция в феврале составила 0,8%, а относительно января потребительские цены на изменились. Эксперты прогнозировали подъем на 0,9% и 0,1% соответственно.

Капитализация Swisscom поднялась на 5,2%. Швейцарская телекоммуникационная компания объявила о покупке Vodafone Italia, итальянского подразделения британской Vodafone, за 8 млрд евро. Акции Vodafone подорожали на 7,1%.

Цена бумаг германского оператора службы доставки еды HelloFresh SE подскочила на 9,8%. Компания стала лидером роста в индексе Stoxx 600, несмотря на новость о сокращении числа активных клиентов в четвертом квартале на 6,6%.

Капитализация Mercedes-Benz увеличилась на 1,1% после новостей о тестировании ею человекоподобных роботов на заводе в Венгрии.

Рыночная стоимость еще одной германской компании - Lanxess - увеличилась на 0,8%, хотя химконцерн увеличил чистый убыток в четвертом квартале до 753 млн евро с 21 млн евро годом ранее и дал слабый прогноз на текущий год.

Между тем бумаги британского оператора сети магазинов бытовой техники и электроники Currys подешевели на 4,8% после того, как китайский интерне-ритейлер JD.com отказался от направления заявки на его покупку.

Акции германского производителя удобрений K+S подешевели на 0,7%, несмотря на сильную отчетность.