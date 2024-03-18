Сооснователь Hobby World консолидирует студии видеоигр для выхода на IPO в 2025 году

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сооснователь и гендиректор крупнейшего в России холдинга настольных игр Hobby World Михаил Акулов начал консолидацию студий видеоигр, IPO компании на российской бирже может состояться в начале 2025 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" за последние два года Акулов стал мажоритарным владельцем российской структуры студии Owlcat Games и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, занимающейся созданием игровой графики.

Кроме того, Акулов ведет переговоры по M&A-сделкам и с другими "студиями видеоигр, у которых российские основатели", рассказал собеседник "Ведомостей", знакомый с деталями этих обсуждений. Речь, по его словам, идет о средних по размеру бизнеса компаниях, у которых есть в портфеле узнаваемые игровые бренды. Условия сделок могут отличаться: в каких-то случаях речь может идти о приобретении доли в студии или ее российской структуре, в каких-то - о покупке или передаче лицензий на популярные игры этих студий, добавил он.

В октябре 2023 года Акулов зарегистрировал юрлицо ООО "Новодел", в числе видов деятельности которого - разработка компьютерного программного обеспечения и издание компьютерных игр.

Акулов не стал отвечать на вопросы издания о переговорах по M&A-сделкам со студиями и планах проведения IPO.

Акулов - гендиректор головного юрлица холдинга АО "Мир хобби". Его структура владения и финансовые результаты не раскрываются. Hobby World называет себя лидером рынка настольных игр: по собственной оценке холдинга, продажи брендов одноименного издательства составили в 2022 году 15,5% рынка настольных игр. Весь рынок за тот же период - 22 млрд рублей, сказали в компании.