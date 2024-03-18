Торги акциями МКПАО "ТКС холдинг" открылись на "Мосбирже" снижением на 2,5%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Торги акциями МКПАО "ТКС холдинг" открылись на "Московской бирже" в понедельник снижением на 2,5% (до 2980 рублей за штуку) после месячного перерыва из-за редомициляции.

"Мосбиржа" остановила торги расписками TCS Group из-за редомициляции с 20 февраля, в режиме Т+1 - с 16 февраля.

МКПАО "ТКС холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, в конце февраля было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.

"Мосбиржа" ранее сообщила, что в связи с регистрацией компании "ТКС холдинг" на ее акции будут заменены глобальные депозитарные расписки TCS Group (представляют обыкновенные акции класса А). Ценные бумаги останутся в первом уровне, торговый код - TCSG. Коэффициент free float акций новой компании установлен на уровне 58%.

"Интеррос" стал основным акционером TCS Group в апреле 2022 года, выкупив 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом).