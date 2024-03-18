Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Торги акциями МКПАО "ТКС холдинг" открылись на "Мосбирже" снижением на 2,5%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Торги акциями МКПАО "ТКС холдинг" открылись на "Московской бирже" в понедельник снижением на 2,5% (до 2980 рублей за штуку) после месячного перерыва из-за редомициляции.

"Мосбиржа" остановила торги расписками TCS Group из-за редомициляции с 20 февраля, в режиме Т+1 - с 16 февраля.

МКПАО "ТКС холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, в конце февраля было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.

"Мосбиржа" ранее сообщила, что в связи с регистрацией компании "ТКС холдинг" на ее акции будут заменены глобальные депозитарные расписки TCS Group (представляют обыкновенные акции класса А). Ценные бумаги останутся в первом уровне, торговый код - TCSG. Коэффициент free float акций новой компании установлен на уровне 58%.

"Интеррос" стал основным акционером TCS Group в апреле 2022 года, выкупив 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом).

TCS Group Интеррос Кипр Мосбиржа ТКС холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

ЦБ РФ подал иск к Киви банку

ЦБ РФ подал иск к Киви банку

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии

Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии

После допэмиссии МТС банка МТС планирует и дальше снижать долю в нем

После допэмиссии МТС банка МТС планирует и дальше снижать долю в нем

Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря

Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря

Борис Ковальчук вышел из совета директоров "Интер РАО"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });