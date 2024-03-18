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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Нефть Brent подорожала до $85,6 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться днем в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:32 по московскому времени повысилась на $0,27 (0,32%), до $85,61 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,29 (0,36%), до $81,33 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть выросла в цене примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на шесть и составило 510 единиц. Число газовых установок тем временем повысилось на одну, до 116.

нефть
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