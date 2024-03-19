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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Brent торгуется у $86,84 за баррель, на максимумах с октября

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются днем во вторник после роста до многомесячных максимумов накануне.

К 14:35 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 5 центов, до $86,84 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 4 цента, до $82,76 за баррель.

В понедельник котировки Brent выросли на 1,8%, WTI - на 2,1%, причем обе марки завершили торги на максимумах с конца октября прошлого года. Поддержку котировкам оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ, а также данные о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале.

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase, Россия сможет поддерживать уровень экспорта на текущих показателях до конца июня.

"Россия сможет это сделать, компенсировав сокращение экспорта бензина на 200 тыс. баррелей в сутки за счет увеличения поставок сырой нефти, поскольку объем нефтепереработки сократится из-за атак (дронов - ИФ) и плановых закрытий НПЗ на техобслуживание", - написали эксперты.

Brent WTI JPMorgan Chase
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