Доля валют дружественных стран при оплате экспорта РФ в Азию в январе превысила 50%, в Африку - 77%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доля валют дружественных стран ("прочих валют" по классификации ЦБ) в экспортной выручке за товары и услуги, поступившей в Россию из азиатских государств в январе 2024 года, впервые превысила 50%-ный уровень (50,8%), сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Прежний максимум этого показателя был достигнут в ноябре 2023 года – 45,7%. В целом за 2023 год доля валют дружественных стран при оплате экспорта РФ в Азию увеличилась до 35,8% с 16,4% в 2022 году и 2,5% в 2021 году.

В то же время доля этих валют при оплате российского экспорта в страны Африки в январе также обновила максимум – она достигла 77,5%, превысив прежний рекорд, зафиксированный месяцем ранее – 70,1% в декабре 2023 года.

В целом за 2023 год африканские страны использовали прочие валюты в 47,8% поступившей от них экспортной выручки РФ после 13,6% в 2022 году и 15,2% в 2021 году.

В январе снизилось использование валют недружественных стран при оплате экспорта из РФ в европейские страны до 35,1% при увеличении платежей в российских рублях до 53,4%. В прошлом 2023 году минимальна была доля валют недружественных стран в июле (36,5%), максимальна доля рублевых платежей - в июне (53,1%).

В целом за 2023 год доля недружественных валют при оплате российского экспорта в Европу снизилась до 42,8% с 69,9% в 2022 году и 88,3% в 2021 году. При этом доля валют прочих стран увеличивалась до 7,5% в 2023 году с 2,4% в 2022 году и 0,1% в 2021 году.

В январе 2024 года американские страны обновили максимум доли российского рубля в платежах за российские экспортные поставки – она достигла 41%. Прежний максимум этого показателя был зафиксирован в октябре – 37,1%.

В целом за 2023 год доля рубля при расчетах за экспорт из РФ в Америку увеличилась до 22,7% с 14,4% в 2022 году и 14,2% в 2021 году. Одновременно до 2,4% в 2023 году увеличилась доля прочих валют в экспортной выручке РФ с 0,3% в 2022 году и 0% в 2021 году. Как результат, использование валют недружественных стран в этих операциях снизилось в 2023 году до 74,9% с 85,3% в 2022 году и 85,8% в 2021 году.

Суммарно по всем странам при оплате экспорта РФ доля платежей, выполненных в валютах дружественных стран в январе 2024 года, достигла максимальных 42,9% (прежний максимум - в ноябре 2023 года - 37,7%, а год назад, в январе 2023 года было всего 16,8%), в валютах недружественных стран - снизилась до 24,5% (минимум был зафиксирован в сентябре 2023 года - 23,9%, максимум прошлого года был в январе - 48,6%), в рублях - снизилась до 32,5% (в 2023 году она была минимальна тоже в январе - 34,6%, максимальна в июне - 43,6%).

В прошлом году доля прочих валют при оплате российского экспорта увеличилась до 29,4% с 8,6% в 2022 году и 1% в 2021 году, рублей - до 39% с 27,8% в 2022 году и 14,3% в 2021 году. Напротив, доля валют недружественных стран в 2023 году снизилась до 31,5% с 63,6% в 2022 году и 84,6% в 2021 году.

В платежах российских импортеров в 2023 году доля рубля увеличилась до 30% с 28,1% в 2022 и 2021 годах, доля валют дружественных стран – до 36% с 15,2% в 2022 году и 4,3% в 2021 году. Доля валют недружественных стран соответственно снизилась до 34% в 2023 году с 56,6% в 2022 году и 67,6% в 2021 году.