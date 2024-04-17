Песков заявил, что РФ и Китай ведут диалог по вопросу финансовых расчетов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Китай находятся в постоянном диалоге для поиска взаимоприемлемых финансовых расчетов для развития двусторонних торгово-экономических отношений, заявили в Кремле.

"Проблемы есть. Мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанеся ущерба нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связанный с угрозой санкций со стороны США в отношении Китая.