Рубль заметно вырос к основным валютам после падения на прошлой неделе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх после снижения на прошлой неделе и в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта.

Курс доллара США составил 91,92 руб. в 19:00, что на 98,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,05 руб., подешевев на 1,17 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,07 рубля, до 95,58 руб. Курс китайского юаня опустился на 14 копеек - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос в основных валютных парах по итогам понедельника, скорректировавшись вверх после снижения на прошлой неделе и в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта. Позитивным фактором для рубля остаются жесткая денежно-кредитная политика Банка России, продажа валюты в рамках бюджетного правила и рост цен на нефть.

На прошлой неделе снижение рубля к доллару составило 2,5%, к евро - 2,3%, китайскому юаню - 2,1%. При этом курс евро превысил отметку 101 руб. впервые с 28 декабря, доллар в моменте рос выше 93 руб. впервые с 26 февраля, юань поднимался до 12,88 руб. впервые с 22 декабря.

При этом участники рынка постепенно переходят в режим ожидания ключевых событий недели.

19-20 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз.

Большинство экспертов ждут сохранения процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

22 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России 1-12 марта 2024 года.

Таким образом, ожидания в марте вернулись на уровень августа 2023 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте снизилась до 14,8% с 15,2% в феврале, вернувшись на уровень апреля 2023 года (14,9%).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, со сбережениями - до 9,8% с 10,5%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в марте снизилась до 16,7% с 17,0%, со сбережениями - до 13,0% с 13,5%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

"Понедельник начался с укрепления национальной валюты: рубль скорректировался вверх после скачка доллара более чем на 1,2% по результатам прошлой недели (на фоне напряженной геополитической ситуации и потенциального санкционного давления). На этой неделе участники рынка находятся в ожидании двух ключевых событий, которые могут отразиться и на курсе валют: заседания ФРС США (19-20 марта) и ЦБ РФ (22 марта), на которых будут приняты решения о размере ключевых ставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"По итогам заседания Банка России в предстоящую пятницу мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% и пока не видим факторов для смягчения позиции ЦБ. (. . .) Текущая ДКП выступает фактором поддержки российской валюты, ограничивая потребительский спрос и соответствующий спрос на импорт. Данный фактор имеет важное фундаментальное значение в среднесрочном периоде с учетом давления внешних ограничений на экспорт. Однако сохранение ключевой ставки в пятницу не окажет видимой поддержки валюте РФ. Более важным фактором локального влияния на рубль сейчас выступают периодически возникающие сложности с возвратом валютной выручки, не позволяющие в том числе полноценно отыгрывать периоды роста цен на нефть. Эти сложности нивелируются равномерной продажей валютной выручки в соответствии с указом для экспортеров. Поэтому ключевую роль для российской валюты в ближайшие месяцы будет играть возможность продления действия указа после его истечения в апреле", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На прошедшей неделе рубль ослаб по отношению к доллару на 2,5%, закрыв пятничную сессию на уровне 92,9 руб. В ближайшее время курсу рубля окажут поддержку сравнительно высокие цены на нефть и жесткая монетарная политика ЦБ. Кроме того, в ближайшие недели продажи экспортеров могут подрасти на фоне увеличения налоговых выплат. В марте текущего года нефтегазовые компании будут платить поквартальный НДД, что заметно повышает налоговые выплаты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-93 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысилась на 1,35%, до $86,46 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,62%, до $82,34 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть выросла в цене примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 марта на 11,29 копейки, до 91,9829 руб., и увеличил курс евро на 27,14 копейки, до 100,2432 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 23,96 копейки по отношению к пятнице и составил 91,7887 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился на 6,5 копейки, уменьшившись до 92,0001 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 253,584 млн, из которых $296,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $957,113 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 48,6 копейки, до 100,2662 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 5,75 копейки, до 100,2091 руб. Объем торгов евро составил EUR355,457 млн, из которых EUR82,992 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR272,465 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 марта опустилась на 1 базисный пункт - до 15,74% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца не изменились в понедельник, оставшись на отметках 15,77% и 15,92% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 6 базисных пунктов и составила 15,29% годовых.