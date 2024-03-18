Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ГК Softline получила информацию, что Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам на территории РФ с 20 марта на конец месяца, заявил вице-президент российской компании Андрей Благоразумов.

На прошлой неделе Microsoft и Amazon сообщили о приостановлении с 20 марта 2024 года доступа к облачным продуктам на территории России. О получении такого уведомления от американских компаний, в частности, сообщала ГК Softline.

"По собственным каналам только что получили информацию от представителей Microsoft, что благодаря проактивной позиции клиентов Softline в вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца", - приводятся в сообщении Softline слова Благоразумова.

При этом он подчеркнул, что предполагаемая отсрочка не отменяет вводимые ограничения, но дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры.

В сообщении также говорится, что Softline стало известно, что под блокировку точно попадут подписки на такие продукты, как Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы (в том числе бесплатные), SQL On-prem Server, System center server (перестанут доставляться security updates), все версии Excel. Также будут заблокированы ключи на MS Visio и Office, Security updates (WSUS) доставляться не будут.

Планируемое отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro и Azure Devops и сервиса Microsoft online protection, сообщает Softline. "Отключение затронет только компании, зарегистрированные на территории РФ. MNC компании (транснациональные - ИФ) не должны быть заблокированы. В том числе, это распространится и на образовательные продукты. А что касается продуктов физических лиц, то их отключать не планируют", - говорится в сообщении.