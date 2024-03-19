Отключение облака Microsoft стимулирует перейти на российские аналоги или подтолкнет к пиратству

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Объявление Microsoft и Amazon о приостановке с 20 марта доступа к своим облачным сервисам на территории РФ не стало неожиданным для российских компаний и организаций: многие пользователи уже перешли на отечественные аналоги, а для остальных это станет стимулом ускорить такую миграцию или подтолкнет их к использованию пиратского софта, рассказали "Интерфаксу" эксперты ИТ-отрасли.

Microsoft и Amazon сообщили о приостановке с 20 марта 2024 года доступа к облачным продуктам на территории России. О получении такого уведомления от американских компаний, в частности, сообщала ГК Softline. При этом российская компания уточнила, что Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам на территории РФ с 20 марта на конец месяца.

По словам опрошенных экспертов, уведомления американских компаний были вполне ожидаемыми, они еще в 2022 году заявляли о приостановке продаж новых продуктов и услуг и прекращении регистрации новых пользователей в РФ.

"Этого момента ждали, к нему готовились - и он настал. Письмо (Microsoft и Amazon - ИФ), думаю, станет еще одним стимулом для тех, кто занял выжидательную позицию, кто не верил в импортозамещение, кто ему сопротивлялся. Такие компании есть в разных отраслях нашего бизнеса. Им пора переключиться на отечественные решения, это last call. Надеемся, что "догоняющих" теперь станет ещё меньше, а в ближайшем будущем их не останется вовсе", - сказал директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Сергей Артемов.

"Отключение российских корпоративных потребителей от сервисов Microsoft и Amazon является вполне прогнозируемым и идет в русле политики других глобальных поставщиков", - согласна генеральный директор компании "Аплана Диджитал" Елена Меньшенина. Она напомнила, что ранее о блокировке своих облачных сервисов для российских компаний предупредила немецкая SAP.

Миграция идет давно

Большинство экспертов указывают, что тренд на переход на российские сервисы начался давно и многие российские компании уже реализовали такую миграцию.

"За последние два года большинство российских компаний в том или ином виде перешло на отечественные облака и платформы. Осталось не так много компаний, которые не локализовали свою инфраструктуру - это преимущественно представительства/"дочки" западных компаний, которые по тем или иным причинам остаются на данный момент в России", - обратил внимание директор технологической практики компании "ТеДо" ("Технологии доверия") Юрий Швыдченко.

По оценкам ГК InfoWatch, большинство крупных российских компаний уже перешли из облаков Microsoft и Amazon в отечественные сервисы, заверил технический директор ГК Андрей Бирюков. "Угроза отключения от иностранных сервисов возникла достаточно давно, и у компаний, которым необходимы услуги облачных провайдеров, было время оценить риски, провести тестирование и перейти на российские решения", - отметил он.

"Мы видим тенденцию роста спроса на IT-продукты, особенно это касается облачных решений - на протяжении последних лет этот сегмент рос в пределах 25% ежегодно", - сказал гендиректор компании "МойОфис" Павел Калякин.

По его словам, основными потребителями российского ПО сегодня по большей части являются государственные организации и владельцы объектов критической информационной инфраструктуры - они обязаны на 100% завершить переход на отечественное ПО до 2025 года. "Возможно, через год-полтора будет пройдена "критическая точка" повсеместного использования зарубежного ПО и отечественные решения будут внедрены в ключевые бизнес-процессы российских компаний", - надеется Калякин.

Директор компании Ideco Дмитрий Хомутов заявил, что массовая миграция на российские сервисы произошла еще в 2022 году, когда прирост в облачном сегменте в РФ составил 42% по сравнению с предыдущим годом и, по оценке экспертов, будет продолжать увеличиваться. Правда, по его словам, в 2024 году подобных резких переходов от отечественных предприятий пока не наблюдается.

Миграция или пиратство

Приостановка доступа к облачным продуктам Microsoft и Amazon может серьезно затронуть компании, которые не успели мигрировать на отечественные облачные решения, предупреждает руководитель отдела оперирования компании "EdgeЦентр" Павел Логинов. "Это может повлечь за собой проблемы с доступом к данным, приложениям, а также недоступностью критически важных для бизнеса сервисов. Некоторые компании могут столкнуться с проблемами в области безопасности данных и соблюдения нормативных требований", - предостерегает он.

Российским компаниям, которые до сих продолжали пользоваться западными облачными сервисами, нужно "незамедлительно" заняться переходом на отечественные аналоги, подчеркнула гендиректор компании "Аплана Диджитал" Елена Меньшенина. "Сам переход с одного сервиса на другой не происходит мгновенно - в зависимости от масштаба организации, это может занять от нескольких дней до нескольких недель", - пояснила она.

Старший системный архитектор ICL Services Наталия Ефимцева также указывает, что миграция на российские сервисы потребует времени, "но вполне реальна". "Здесь лучше не терять времени, так как спрос на услуги миграции будет высокий на всем рынке", - предупреждает она.

Директор технологической практики компании "ТеДо" Юрий Швыдченко уверен, что большинство российских заказчиков уже давно переключились на отечественных провайдеров или изначально использовали отечественные облачные платформы и "не будут ни в каком виде искать обходные пути, которые в большинстве случаев не являются целесообразными".

При этом некоторые эксперты настроены скептично, полагая, что ряд заказчиков, не желающих отказываться от привычных сервисов, продолжат ими пользоваться в обход ограничений правообладателей.

"Представители бизнеса России, которые до сих пор не переориентировались на отечественные аналоги облачных хранилищ, будут использовать данные ресурсы (Microsoft и Amazon- ИФ), прибегая к серому импорту", - полагает Хомутов из Ideco.

Руководитель направления ИТ-инфраструктуры компании "К2Тех" Алексей Зотов считает, что компании, которые пользуются по тем или иным причинам облаками от Amazon, будут стараться продолжать применять эти решения. "Нужно понимать, что сейчас на рынке есть большой выбор российских облаков, и если эти заказчики по каким-либо причинам еще не использовали их, то кажется, что они прямо сейчас не создадут взрывной рост спроса на миграцию в отечественные облака. Все же "звоночков" было уже достаточно много по поводу этой зоны риска. Поэтому кажется, что пользователи Amazon будут пытаться искать обходные пути для работы с этими облаками", - считает Зотов.

Технический директор ГК InfoWatch Андрей Бирюков уверен, что крупный бизнес сделает выбор в пользу российских сервисов, однако небольшие компании "могут быть более креативны". "Важно понимать, что в сложившейся ситуации решение продолжать работу с иностранными облачными ресурсами может стать неоправданным риском - нет гарантии безопасности данных", - предостерегает он.

"Ответ на вопрос, переключатся ли российские заказчики на российские облака или будут искать обходные пути для работы с импортными облаками, зависит от множества факторов. Это включает в себя специфику бизнеса, требования к безопасности данных, а также возможные риски и сложности миграции. Однако исходя из практичности и соображений безопасности, переход на российские сервисы выглядит наиболее вероятным вариантом", - рассуждает руководитель отдела оперирования "EdgeЦентр" Павел Логинов.

"Российские облачные сервисы обладают достаточным потенциалом для замены сервисов компаний Microsoft и Amazon. Они предлагают широкий спектр услуг, которые могут удовлетворить потребности большинства бизнесов", - добавил он.

Хомутов из Ideco также уверен, что российские облачные технологии смогут заменить иностранную продукцию. "В 2023 году более 30% отечественных организаций выдвинули намерения по вовлечению инвестиций в облачные локальные решения, и уже сейчас их развивают такие компании как "Яндекс", "Ростелеком", МТС и многие другие представители IT-сферы", - напомнил Хомутов.

"Нам всем - и государственному, и корпоративному сегменту - важно помнить, что если рынок не пойдет по пути пиратства, то экономический рост российской ИТ-отрасли можно ожидать в ближайшие два-три года. А использование пиратского ПО способно полностью остановить развитие российского ИТ-рынка. Продолжение использования иностранного ПО российскими компаниями, очевидно, будет способствовать остановке их бизнес-процессов и подрыву стабильности российской ИТ-инфраструктуры", - предупредил генеральный директор компании "МойОфис" Павел Калякин.

Не совсем заменимые

В то же время эксперты признают, что пока российские аналоги не сопоставимы по своим характеристикам с сервисами уходящих зарубежных компаний.

"Пока по уровню сервисов российские провайдеры не могут заменить уровень и возможности западных вендоров, но разрыв не катастрофический: отечественные облака стремительно нагоняют отставание в продуктовой линейке", - считает Швыдченко из "ТеДо".

"Конечно, зарубежные облака пока предоставляют больше сервисов, чем российские, поэтому полную замену тому или иному сервису не всегда получается найти. Лидеры российского рынка готовы предложить более 60 инфраструктурных (IaaS) и платформенных сервисов (PaaS), что делает миграцию максимально полноценной, а не компромиссной", - уверена старший системный архитектор ICL Services Наталия Ефимцева.

По оценке компании "МойОфис", несмотря на растущий интерес к отечественному софту, зарубежное ПО по-прежнему популярно среди многих клиентов, и сегодня на долю Microsoft в корпоративном сегменте приходится от 70% до 90% (в зависимости от сектора экономики). "Заместить иностранный софт российскими разработками мешают несколько причин, включая устоявшиеся привычки пользователей и пиратство, доля которого превышает 52% (по данным BCGroup)", - сказал гендиректор "МойОфис" Павел Калякин.